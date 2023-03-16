Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков, заявил Путин

Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков, сообщил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Вместе с этим страна также расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Ранее Лайф писал, что Россия рекордно нарастила товарооборот с Индией и вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров страны. Товарооборот двух стран за неполный 2022/2023 финансовый год достиг 39,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. В связи с этим Россия поднялась на пятое место в списке основных торговых партнёров Индии, хотя ранее занимала лишь 25-е.