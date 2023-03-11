Россия вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии и побила рекорд

Россия рекордно нарастила товарооборот с Индией и вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров страны. Об этом говорится на портале индийского Министерства торговли и промышленности.

Согласно данным ведомства, товарооборот двух стран за неполный 2022/2023 финансовый год достиг 39,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. В связи с этим Россия поднялась на пятое место в списке основных торговых партнёров Индии, хотя ранее занимала лишь 25-е (по итогам финансового года с апреля 2021 по март 2022 года).