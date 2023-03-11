Россия вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии и побила рекорд
Россия поднялась с 25-й на пятую строчку в списке крупнейших торговых партнёров Индии
Россия рекордно нарастила товарооборот с Индией и вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров страны. Об этом говорится на портале индийского Министерства торговли и промышленности.
Согласно данным ведомства, товарооборот двух стран за неполный 2022/2023 финансовый год достиг 39,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. В связи с этим Россия поднялась на пятое место в списке основных торговых партнёров Индии, хотя ранее занимала лишь 25-е (по итогам финансового года с апреля 2021 по март 2022 года).
Кстати, в конце 2022 года Лайф рассказывал, что Россия и Индия захотели уйти от оплаты в долларах и евро во взаимной торговле. Как отметил директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, страны решили перейти на расчёт в национальных валютах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий