Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 06:40

Россия вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии и побила рекорд

Россия поднялась с 25-й на пятую строчку в списке крупнейших торговых партнёров Индии

Россия рекордно нарастила товарооборот с Индией и вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров страны. Об этом говорится на портале индийского Министерства торговли и промышленности.

Согласно данным ведомства, товарооборот двух стран за неполный 2022/2023 финансовый год достиг 39,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. В связи с этим Россия поднялась на пятое место в списке основных торговых партнёров Индии, хотя ранее занимала лишь 25-е (по итогам финансового года с апреля 2021 по март 2022 года).

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

Кстати, в конце 2022 года Лайф рассказывал, что Россия и Индия захотели уйти от оплаты в долларах и евро во взаимной торговле. Как отметил директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, страны решили перейти на расчёт в национальных валютах.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Николь Вербер
  • Новости
  • Индия
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров