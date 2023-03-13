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13 марта, 18:33

Лавров и глава МИД Ирана обратили внимание на рекордные показатели товарооборота

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках сегодняшнего телефонного разговора обратили внимание на достигнутые рекордные показатели двустороннего товарооборота. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Обсуждён ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. В ходе общения министры указали на обоюдную заинтересованность в продолжении тесной координации, в частности в рамках предстоящих очных контактов.

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Ранее Лайф писал, что на этой неделе в Москве пройдут технические переговоры о встрече глав МИД России, Турции и Сирии. Первая встреча прошла между представителями военных трёх государств, после чего министр иностранных дел Ирана сообщил, что хотел бы тоже участвовать в этих собраниях.

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ТАСС / Александр Щербак / EPA

Никита Осипов
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