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8 марта, 11:43

В Москве пройдут переговоры о встрече глав МИД России, Турции и Сирии

На следующей неделе в Москве состоятся технические переговоры на уровне заместителей глав МИД РФ, Турции и Сирии, в ходе которых будут обсуждаться вопросы организации встречи министров иностранный дел трёх государств. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

По его словам, первая встреча прошла между представителями военных трёх стран, после чего глава МИД Ирана заявил, что хотел бы участвовать в этих собраниях, и Анкара была не против этого.

"Работа над встречей министров иностранных дел продолжается. Она пройдёт в четырёхстороннем формате. Россия предложила провести техническую встречу в рамках этой работы. Для этого наш заместитель министра примет участие во встрече в Москве на следующей неделе", — отметил Чавушоглу.

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Ранее Чавушоглу заявил, что Турция и ООН работают над продлением черноморской зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе открытия Пятой конференции организации по наименее развитым странам в Дохе.

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ТАСС / Depo Photos / ZUMA

Никита Осипов
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