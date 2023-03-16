Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

В России необходимо учредить специальную премию для ответственных компаний. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить её первых лауреатов", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов".