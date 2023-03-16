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16 марта, 12:10

Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

<p>Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Обложка © LIFE / Павел Баранов

В России необходимо учредить специальную премию для ответственных компаний. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить её первых лауреатов", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, государство будет поддерживать ответственный бизнес, а также предпринимателей, "которые готовы бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов".

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Ранее на съезде президент Владимир Путин оценил состояние экономики России цитатой Марка Твена: "Слухи о смерти сильно преувеличены". Глава государства заметил, что по итогам марта инфляция составит менее 4%, то есть ниже, чем в странах еврозоны, которые постоянно ждут коллапса российской экономики.

Александр Юнашев
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