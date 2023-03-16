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16 марта, 13:26

Путин объяснил, чем ему не нравится выражение "недружественные страны"

Президент Владимир Путин указал на недостатки использования выражения "недружественные страны", которое в последнее время прочно вошло в обиход. По мнению российского лидера, точнее было бы говорить "недружественные элиты".

"У нас есть недружественные элиты в определённом количестве стран, недружественные правители. А политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры", — сказал президент, выступая в четверг на съезде РСПП.

Президент РСПП Александр Шохин выдвинул встречное предложение — ввести понятие "дружественная компания из недружественной страны".

"Потренируйтесь, вы на правильном пути, но потренируйтесь ещё", — отреагировал в ответ Путин.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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