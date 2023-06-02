На сайте ПМЭФ появилась полная программа форума

На сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) появилась расширенная программа мероприятия, которое пройдёт с 14 по 17 июня. Об этом сообщает фонд "Росконгресс".

"На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров", — говорится в тексте.

Программа состоит из пяти тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодёжный экономический форум, Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ.Юниор", выступления фармацевтических компаний и другое. Также пройдут открытые бизнес-диалоги с представителями арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и АСЕАН.

"В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.