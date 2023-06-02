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2 июня, 10:04

На сайте ПМЭФ появилась полная программа форума

На сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) появилась расширенная программа мероприятия, которое пройдёт с 14 по 17 июня. Об этом сообщает фонд "Росконгресс".

"На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров", говорится в тексте.

Программа состоит из пяти тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодёжный экономический форум, Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ.Юниор", выступления фармацевтических компаний и другое. Также пройдут открытые бизнес-диалоги с представителями арабских стран, Латинской Америки, Индии, Китая и АСЕАН.

"В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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Напомним, ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема — "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Кремль уже анонсировал очное выступление президента РФ Владимира Путина. При этом не называются зарубежные бизнесмены, готовые посетить форум. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, за это предпринимателей могут "съесть живьём" на Западе.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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