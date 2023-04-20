КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 17:13

Лавров: Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус приедет на ПМЭФ

Кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров. Напомним, мероприятие пройдёт с 14 по 17 июня.

"Затем он (премьер Кубы. — Прим. Лайфа) направится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам визита на Кубу.

Лавров также добавил, что вовлечённость "кубинских друзей" в это мероприятие откроет новые возможности и направления торгово-экономического взаимодействия между странами.

Путин пригласил президента Бразилии посетить ПМЭФ

Путин пригласил президента Бразилии посетить ПМЭФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов. Представитель Кремля объяснил, что, если их имена будут раскрыты, их "съедят живьём".

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Pixabay

Наталья Исакова
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