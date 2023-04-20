Лавров: Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус приедет на ПМЭФ

Кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров. Напомним, мероприятие пройдёт с 14 по 17 июня.

"Затем он (премьер Кубы. — Прим. Лайфа) направится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам визита на Кубу.

Лавров также добавил, что вовлечённость "кубинских друзей" в это мероприятие откроет новые возможности и направления торгово-экономического взаимодействия между странами.