Путин пригласил президента Бразилии посетить ПМЭФ
Глава МИД Бразилии Виэйра: Путин пригласил да Силву приехать на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом рассказал министр иностранных дел страны Мауру Виэйра.
"Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров передал Луле письмо от Путина с приглашением приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге", — приводит слова Виэйры портал G1.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов. Представитель Кремля объяснил, что, если их имена будут раскрыты, их "съедят живьём".
Twitter / Lula