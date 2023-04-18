Путин пригласил президента Бразилии посетить ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом рассказал министр иностранных дел страны Мауру Виэйра.

"Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров передал Луле письмо от Путина с приглашением приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге", — приводит слова Виэйры портал G1.