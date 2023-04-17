КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 01:48

Глава МИД РФ Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля проведёт ряд встреч с высшим руководством стран Латинской Америки. Как сообщили во внешнедипломатическом ведомстве, он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

"Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах", — говорится в сообщении.

Во всех государствах также запланированы переговоры Лаврова с министрами иностранных дел.

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В поездке Лаврова сопровождают журналисты. Вчера перед вылетом он поздравил их с Пасхой и в шутку объявил между ними яичный бой. Представители прессы также преподнесли подарок министру — свитер с надписью The world is not enough.

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t.me / МИД России

Ольга Платонова
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