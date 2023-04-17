Глава МИД РФ Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля проведёт ряд встреч с высшим руководством стран Латинской Америки. Как сообщили во внешнедипломатическом ведомстве, он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

"Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах", — говорится в сообщении.

Во всех государствах также запланированы переговоры Лаврова с министрами иностранных дел.