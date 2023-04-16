КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 15:24

Лавров объявил яичный бой между журналистами на Пасху и "отправился в космос"

Лавров вручил журналистам корзину с яйцами на Пасху и получил в подарок свитер

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отправилась в Латинскую Америку. Ещё до вылета политик поздравил журналистов с Пасхой и в шутку объявил между ними яичный бой. Кадры публикует МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил подарок от журналистов. Видео © t.me / МИД России

Министр зашёл в салон самолёта с корзиной раскрашенных яиц и куличами, поинтересовался у присутствующих, как дела, и предложил "потом посоревноваться в разбивании яичек". В ответ журналисты также преподнесли подарок Лаврову — свитер с надписью "The world is not enough".

"И целого мира мало! Вы облетели такое количество стран, что для Вас только космос остаётся для новых покорений", — сказала представительница СМИ.

На обратной стороне свитера была другая надпись: "Sky is not the limit". Как пояснила дарительница, это отсылка к известной английской идиоме, но переделанной под значение, что российская внешняя политика открыта и не имеет границ или рамок.

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Обложка ©

t.me / МИД России

Татьяна Миссуми
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