Лавров объявил яичный бой между журналистами на Пасху и "отправился в космос"
Лавров вручил журналистам корзину с яйцами на Пасху и получил в подарок свитер
Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отправилась в Латинскую Америку. Ещё до вылета политик поздравил журналистов с Пасхой и в шутку объявил между ними яичный бой. Кадры публикует МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров получил подарок от журналистов. Видео © t.me / МИД России
Министр зашёл в салон самолёта с корзиной раскрашенных яиц и куличами, поинтересовался у присутствующих, как дела, и предложил "потом посоревноваться в разбивании яичек". В ответ журналисты также преподнесли подарок Лаврову — свитер с надписью "The world is not enough".
"И целого мира мало! Вы облетели такое количество стран, что для Вас только космос остаётся для новых покорений", — сказала представительница СМИ.
На обратной стороне свитера была другая надпись: "Sky is not the limit". Как пояснила дарительница, это отсылка к известной английской идиоме, но переделанной под значение, что российская внешняя политика открыта и не имеет границ или рамок.
А ранее Дмитрий Песков раскрыл, что будет на пасхальном столе у Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья будет встречать Воскресение Христово так же, "как и все православные".
t.me / МИД России