Лавров объявил яичный бой между журналистами на Пасху и "отправился в космос"

Министр зашёл в салон самолёта с корзиной раскрашенных яиц и куличами, поинтересовался у присутствующих, как дела, и предложил "потом посоревноваться в разбивании яичек". В ответ журналисты также преподнесли подарок Лаврову — свитер с надписью "The world is not enough".