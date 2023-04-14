Стало известно, что будет на пасхальном столе у Путина
Песков сообщил, что на пасхальном столе у Путина будут куличи и крашеные яйца
На пасхальном столе у президента России Владимира Путина, как и у всех христиан, обязательно будут куличи и крашеные яйца. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как у всех людей, как у всех христиан, да", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.
Песков добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".
Ранее стало известно, что в ночь с субботы на воскресенье Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2021 и 2022 годах глава государства также встречал Воскресение Христово в том же храме. В обоих случаях проводил торжественный молебен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.