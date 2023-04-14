Стало известно, что будет на пасхальном столе у Путина

На пасхальном столе у президента России Владимира Путина, как и у всех христиан, обязательно будут куличи и крашеные яйца. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как у всех людей, как у всех христиан, да", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".