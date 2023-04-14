КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:18

Стало известно, что будет на пасхальном столе у Путина

Песков сообщил, что на пасхальном столе у Путина будут куличи и крашеные яйца

На пасхальном столе у президента России Владимира Путина, как и у всех христиан, обязательно будут куличи и крашеные яйца. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как у всех людей, как у всех христиан, да", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".

Всем по куличу! Рецепты главного пасхального блюда

Всем по куличу! Рецепты главного пасхального блюда

Ранее стало известно, что в ночь с субботы на воскресенье Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2021 и 2022 годах глава государства также встречал Воскресение Христово в том же храме. В обоих случаях проводил торжественный молебен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Unsplash

Александр Юнашев
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