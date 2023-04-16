Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Владимир Путин в ходе пасхального богослужения. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничной службы в храме Христа Спасителя обменялись пасхальными подарками.
Глава государства и предстоятель Русской православной церкви преподнесли друг другу пасхальные яйца.
Ранее Дмитрий Песков раскрыл, что будет на пасхальном столе у Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья будет встречать Воскресение Христово так же, "как и все православные".