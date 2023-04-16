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15 апреля, 23:59

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

<p>Владимир Путин в ходе пасхального богослужения. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин в ходе пасхального богослужения. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничной службы в храме Христа Спасителя обменялись пасхальными подарками.

Глава государства и предстоятель Русской православной церкви преподнесли друг другу пасхальные яйца.

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, что будет на пасхальном столе у Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья будет встречать Воскресение Христово так же, "как и все православные".

Юлия Коновалова
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