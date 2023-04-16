Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что будет на пасхальном столе у Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".