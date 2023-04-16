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15 апреля, 21:13

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

<p>Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российский лидер традиционно принимает участие в праздничном пасхальном богослужении, которое проходит в главном православном храме.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что будет на пасхальном столе у Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".

Артур Лапсаков
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