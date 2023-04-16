Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Торжественный молебен проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российский лидер традиционно принимает участие в праздничном пасхальном богослужении, которое проходит в главном православном храме.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что будет на пасхальном столе у Путина. Представитель Кремля добавил, что его семья так же будет встречать Воскресение Христово, "как и все православные".