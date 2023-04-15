Патриарх Кирилл призвал в Пасху молиться о мире для братских народов
В канун Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал братские народы России, Украины и Белоруссии к молитве о прочном мире. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы он <...> даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир", — сказал патриарх Кирилл.
Глава РПЦ также добавил, что христиане, чьи сердца "опалены огнём междоусобного конфликта", должны обратиться к Богу с молитвой, "чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны".
Ранее Лайф писал, что самолёт с Благодатным огнём из храма Гроба Господня вылетел в Москву. Спецрейс прибудет в столичный аэропорт Внуково-3, где его встретят представители различных епархий Русской православной церкви. Они отвезут огонь в более чем 50 городов России.