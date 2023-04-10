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9 апреля, 21:49

Патриарх Кирилл назвал причины столкновения России и Запада

Патриарх Кирилл: Отсутствие общих ценностей привело к столкновению РФ и Запада

<p>Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © <a href="https://foto.patriarchia.ru/news/patriarshee-sluzhenie-v-prazdnik-vkhoda-gospodnya-v-ierusalim-v-khrame-khrista-spasitelya-2023-04-09/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов</a></p>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов

Отсутствие общих ценностей стало причиной военного противостояния России и Запада. Об этом заявил участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, перед западными странами стояла задача взять Россию голыми руками: одурачить страну, втянуть в свой мир и привить россиянам свои ценности.

"Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, всё это и привело к военному противостоянию", — подчеркнул он.

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Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввёл должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудниках других силовых структур в зоне проведения СВО. Согласно указу, им назначен протоиерей Димитрий Василенков, который был награждён двумя орденами Мужества.

Оксана Попова
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