Патриарх Кирилл назвал причины столкновения России и Запада
Патриарх Кирилл: Отсутствие общих ценностей привело к столкновению РФ и Запада
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов
Отсутствие общих ценностей стало причиной военного противостояния России и Запада. Об этом заявил участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, перед западными странами стояла задача взять Россию голыми руками: одурачить страну, втянуть в свой мир и привить россиянам свои ценности.
"Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, всё это и привело к военному противостоянию", — подчеркнул он.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввёл должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудниках других силовых структур в зоне проведения СВО. Согласно указу, им назначен протоиерей Димитрий Василенков, который был награждён двумя орденами Мужества.