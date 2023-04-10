Патриарх Кирилл назвал причины столкновения России и Запада

Отсутствие общих ценностей стало причиной военного противостояния России и Запада. Об этом заявил участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, перед западными странами стояла задача взять Россию голыми руками: одурачить страну, втянуть в свой мир и привить россиянам свои ценности.

"Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, всё это и привело к военному противостоянию", — подчеркнул он.