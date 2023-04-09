Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе
Песков назвал истеричной реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии
Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но при этом истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется, в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Песков отметил, что в Кремле видят "очень несдержанную" реакцию Запада на объявления, которые президент России Владимир Путин сделал на тему ядерного оружия в Белоруссии.
Напомним, ранее российский лидер сообщил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что при необходимости попросит у России и размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.