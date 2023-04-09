Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе

Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но при этом истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется, в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".