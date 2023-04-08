ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 12:24

Песков назвал яростной критикой США слова Макрона против размещения ядерных ракет

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал политику США, выступив против размещения ядерного оружия в других странах. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединённых Штатов Америки мы не слышали давно", — сказал официальный представитель Кремля.

Матвиенко: Заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм

Матвиенко: Заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм

Ранее Лайф писал, что США умалчивают про размещение своего ядерного оружия в Европе. На соответствующий вопрос, который задал представитель России Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН, заместитель постпреда США Вуд ничего не ответил. При этом Песков заявил, что ядерное оружие США на базах Европы вызывает обеспокоенность РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров