США не ответили в Совбезе ООН на вопрос о своём ядерном оружии в Европе

На заседании Совбеза заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд не ответил на вопрос об американском ядерном оружии в Европе, который задал представитель России Василий Небензя.

В Совбезе 31 марта обсуждают планы РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По словам Вуда, Вашингтон не намерен нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. После этого заявления ему задал вопрос представитель России Василий Небензя.

"Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы?" — спросил Небензя.