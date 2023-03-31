США не ответили в Совбезе ООН на вопрос о своём ядерном оружии в Европе
На заседании Совбеза заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд не ответил на вопрос об американском ядерном оружии в Европе, который задал представитель России Василий Небензя.
В Совбезе 31 марта обсуждают планы РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По словам Вуда, Вашингтон не намерен нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. После этого заявления ему задал вопрос представитель России Василий Небензя.
"Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы?" — спросил Небензя.
Он поинтересовался, решится ли Вуд ответить на данный вопрос в зале Совбеза ООН, но тот отказался брать слово и что-либо на это отвечать российскому коллеге.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если РФ разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.
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