Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 16:55

США не ответили в Совбезе ООН на вопрос о своём ядерном оружии в Европе

На заседании Совбеза заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд не ответил на вопрос об американском ядерном оружии в Европе, который задал представитель России Василий Небензя.

В Совбезе 31 марта обсуждают планы РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По словам Вуда, Вашингтон не намерен нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. После этого заявления ему задал вопрос представитель России Василий Небензя.

"Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы?" — спросил Небензя.

Он поинтересовался, решится ли Вуд ответить на данный вопрос в зале Совбеза ООН, но тот отказался брать слово и что-либо на это отвечать российскому коллеге.

Песков: Реакция Запада не повлияет на план РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Песков: Реакция Запада не повлияет на план РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если РФ разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Василий Небензя
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров