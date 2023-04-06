Матвиенко: Заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм
Слова французского лидера Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одним государством ядерного оружия на территории другого — это очередной цинизм. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Матвиенко отметила, что заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречии со всеми ранее подписанными документами ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше", — отметила она.
По мнению Матвиенко, это является проявлением двойных стандартов. Она подчеркнула, что РФ может сама принимать решение, которое не противоречит международным обязательствам страны.
"Не Макрону указывать нам, как дружить с Белоруссией, как сотрудничать и как защищать свою безопасность", — заключила председатель Совфеда.
Ранее в Кремле заявили, что ядерное оружие США на базах Европы вызывает обеспокоенность РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ответит Вашингтону "соответствующим образом".
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ