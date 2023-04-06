Матвиенко: Заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм

Слова французского лидера Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одним государством ядерного оружия на территории другого — это очередной цинизм. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Матвиенко отметила, что заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречии со всеми ранее подписанными документами ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше", — отметила она.

По мнению Матвиенко, это является проявлением двойных стандартов. Она подчеркнула, что РФ может сама принимать решение, которое не противоречит международным обязательствам страны.

"Не Макрону указывать нам, как дружить с Белоруссией, как сотрудничать и как защищать свою безопасность", — заключила председатель Совфеда.