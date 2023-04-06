Песков: Ядерное оружие США на базах Европы вызывает обеспокоенность РФ

Песков — о ядерном оружии США на базах в Европе и ответе РФ на это. Видео © LIFE

Ранее Лайф писал, что США умалчивают про размещение своего ядерного оружия в Европе. На соответствующий вопрос, который задал представитель России Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН, заместитель постпреда США Вуд ничего не ответил.