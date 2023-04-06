ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 14:03

Песков: Ядерное оружие США на базах Европы вызывает обеспокоенность РФ

Ядерное оружие Соединённых Штатов на базах Европы вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков — о ядерном оружии США на базах в Европе и ответе РФ на это. Видео © LIFE

"Вызывает", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, вызывает ли обеспокоенность РФ размещение американского ядерного оружия на европейских базах.

Песков подчеркнул, что Москва ответит Вашингтону "соответствующим образом".

Ядерную бомбу могли повредить на военной авиабазе США в Европе

Ядерную бомбу могли повредить на военной авиабазе США в Европе

Ранее Лайф писал, что США умалчивают про размещение своего ядерного оружия в Европе. На соответствующий вопрос, который задал представитель России Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН, заместитель постпреда США Вуд ничего не ответил.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров