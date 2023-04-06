Песков: Ядерное оружие США на базах Европы вызывает обеспокоенность РФ
Ядерное оружие Соединённых Штатов на базах Европы вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков — о ядерном оружии США на базах в Европе и ответе РФ на это. Видео © LIFE
"Вызывает", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, вызывает ли обеспокоенность РФ размещение американского ядерного оружия на европейских базах.
Песков подчеркнул, что Москва ответит Вашингтону "соответствующим образом".
Ранее Лайф писал, что США умалчивают про размещение своего ядерного оружия в Европе. На соответствующий вопрос, который задал представитель России Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН, заместитель постпреда США Вуд ничего не ответил.
Shutterstock