Ядерную бомбу могли повредить на военной авиабазе США в Европе

Американская ядерная бомба B61, хранившаяся на военно-воздушной базе Volkel в Нидерландах, могла быть повреждена в результате недавней аварии. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на Федерацию американских учёных (FAS).

В публикации FAS указано, что на фотографии четыре человека "осматривают то, что может быть повреждённой ядерной бомбой B61".

"Нужно заранее отметить, что нет официальных подтверждений того, что фотографию сделали на авиабазе Volkel, что повреждённая бомба B61 настоящая, а не учебное тренировочное устройство", — заявил представитель FAS Ханс Кристенсен.

Издание Guardian подчёркивает, что все подобные происшествия с ядерным оружием США обычно засекречивают. В ВВС США в Европе информацию об этой фотографии комментировать отказались.