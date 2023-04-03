Ядерную бомбу могли повредить на военной авиабазе США в Европе
FAS: На военной базе Volkel в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу США B61
Повреждённая ядерная бомба B61. Фото © Federation of American Scientists (FAS)
Американская ядерная бомба B61, хранившаяся на военно-воздушной базе Volkel в Нидерландах, могла быть повреждена в результате недавней аварии. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на Федерацию американских учёных (FAS).
В публикации FAS указано, что на фотографии четыре человека "осматривают то, что может быть повреждённой ядерной бомбой B61".
"Нужно заранее отметить, что нет официальных подтверждений того, что фотографию сделали на авиабазе Volkel, что повреждённая бомба B61 настоящая, а не учебное тренировочное устройство", — заявил представитель FAS Ханс Кристенсен.
Издание Guardian подчёркивает, что все подобные происшествия с ядерным оружием США обычно засекречивают. В ВВС США в Европе информацию об этой фотографии комментировать отказались.
Насчёт размещения американского ядерного оружия в Европе США также умалчивают. На соответствующий вопрос, который задал представитель России Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН, заместитель постпреда США Вуд ничего не ответил.