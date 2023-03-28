Антонов обвинил США в двуличии по теме ядерного оружия
Антонов: Заявления Госдепа о военном сотрудничестве России и Белоруссии двуличны
Комментарии Госдепа США о взаимодействии России и Белоруссии в военно-ядерной сфере — это яркий пример двуличия американской политики. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, реагируя на слова замглавы пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.
Последний заявил, что США осуждают решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Антонов подчеркнул, что у американских чиновников невероятно короткая память. Он напомнил, что именно Штаты давно и планомерно уничтожают юридическую основу двусторонних отношений.
Антонов также припомнил Пателу слова о том, что ни одна другая страна, кроме России, не причиняет такого ущерба контролю над вооружением, отметив, что на Западе давно перестали видеть бревно в собственном глазу, пытаясь найти соринку в чужом. В частности, в 2002 году США вышли из Договора по ПРО, а в 2019-м — из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позже, в 2020-м, — из Договора по открытому небу. Антонов также напомнил, что в 2022 году американская администрация заморозила в одностороннем порядке стратдиалог. Из-за того, что Штаты не соблюдали центральные ограничения по ДСНВ и делали шаги по подрыву нацбезопасности, РФ приостановила действие договора.
Антонов также обратил внимание на слова Патела о российско-белорусском взаимодействии в военно-ядерной сфере, назвав такое заявление ярким примером двуличия американской политики. Посол напомнил, что последние 60 лет США играли ключевую роль в совместных ядерных миссиях НАТО, разворачивая своё тактическое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
"Военные этих стран вместе с американскими военными отрабатывают операции по боевому применению спецбоеприпасов. На их территории построена соответствующая инфраструктура. В ближайшем будущем размещённые в Европе американские авиабомбы будут заменены на новый — модернизированный — вариант, позволяющий нарастить ядерный потенциал НАТО", — подчеркнул Антонов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Комментируя это, в Пентагоне отметили, что власти США пока не видят оснований для корректировки размещения своих ядерных сил. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями.