Антонов также припомнил Пателу слова о том, что ни одна другая страна, кроме России, не причиняет такого ущерба контролю над вооружением, отметив, что на Западе давно перестали видеть бревно в собственном глазу, пытаясь найти соринку в чужом. В частности, в 2002 году США вышли из Договора по ПРО, а в 2019-м — из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позже, в 2020-м, — из Договора по открытому небу. Антонов также напомнил, что в 2022 году американская администрация заморозила в одностороннем порядке стратдиалог. Из-за того, что Штаты не соблюдали центральные ограничения по ДСНВ и делали шаги по подрыву нацбезопасности, РФ приостановила действие договора.