Песков заявил: Россия не может дать Белоруссию в обиду
Международная конъюнктура серьёзно изменилась, поэтому Россия должна предоставить Белоруссии гарантии безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Песков рассказал о гарантиях безопасности для Белоруссии. Видео © LIFE
"Поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, поскольку Белоруссия окружена недружелюбно настроенными странами, в рамках Союзного государства Россия не может дать соседа в обиду.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить".