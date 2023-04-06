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6 апреля, 14:08

Песков заявил: Россия не может дать Белоруссию в обиду

Международная конъюнктура серьёзно изменилась, поэтому Россия должна предоставить Белоруссии гарантии безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Песков рассказал о гарантиях безопасности для Белоруссии. Видео © LIFE

"Поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, поскольку Белоруссия окружена недружелюбно настроенными странами, в рамках Союзного государства Россия не может дать соседа в обиду.

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Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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