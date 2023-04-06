Песков заявил: Россия не может дать Белоруссию в обиду

"Поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наш концептуальный подход. И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", — сказал представитель Кремля.