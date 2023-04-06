Лукашенко назвал себя радикалом в вопросе ядерного оружия
Лукашенко призвал собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Об этом глава государства сообщил журналисту Павлу Зарубину.
Лукашенко хочет собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Видео © T.me / zarubinreporter
"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также добавил, что поддерживает заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой. При этом он заметил, что в таком случае США тоже должны убрать его из других государств.
"Болтать языком, как этот наш товарищ [Макрон] умеет делать, — все специалисты. Давайте соберём всё в кучу и уничтожим, это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", — поведал Лукашенко.
Ранее Лайф писал, что Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине. Он также считает, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского кризиса благодаря хорошим связям с Россией.