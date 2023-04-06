Лукашенко назвал себя радикалом в вопросе ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Об этом глава государства сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Лукашенко хочет собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Видео © T.me / zarubinreporter

"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что поддерживает заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой. При этом он заметил, что в таком случае США тоже должны убрать его из других государств.