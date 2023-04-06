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6 апреля, 12:34

Лукашенко назвал себя радикалом в вопросе ядерного оружия

Лукашенко призвал собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Об этом глава государства сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Лукашенко хочет собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Видео © T.me / zarubinreporter

"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что поддерживает заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой. При этом он заметил, что в таком случае США тоже должны убрать его из других государств.

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"Болтать языком, как этот наш товарищ [Макрон] умеет делать, — все специалисты. Давайте соберём всё в кучу и уничтожим, это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", — поведал Лукашенко.

Ранее Лайф писал, что Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине. Он также считает, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского кризиса благодаря хорошим связям с Россией.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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