Макрон заявил о необходимости как можно быстрее наладить диалог с РФ по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо как можно скорее возобновить контакты с Россией по ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению французского лидера, от РФ нужно требовать уважительного отношения к международному гуманитарному праву. Так он прокомментировал позицию главы Китая о миром решении украинского кризиса.

"Что нам нужно сделать в будущем, и я надеюсь, что это произойдёт как можно скорее, так это вновь начать требовательную дискуссию со всеми, и в особенности с Россией, чтобы она уважала принципы, которые вы изложили", — отметил Макрон.