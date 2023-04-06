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6 апреля, 11:11

Макрон заявил о необходимости как можно быстрее наладить диалог с РФ по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо как можно скорее возобновить контакты с Россией по ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению французского лидера, от РФ нужно требовать уважительного отношения к международному гуманитарному праву. Так он прокомментировал позицию главы Китая о миром решении украинского кризиса.

"Что нам нужно сделать в будущем, и я надеюсь, что это произойдёт как можно скорее, так это вновь начать требовательную дискуссию со всеми, и в особенности с Россией, чтобы она уважала принципы, которые вы изложили", — отметил Макрон.

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Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине. Он также считает, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского кризиса благодаря хорошим связям с Россией.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Илья Суриков
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