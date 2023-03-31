В Кремле высказались о мирных планах Си Цзиньпина и Лукашенко по Украине
Песков: Сравнивать мирные планы Си Цзиньпина и Лукашенко по Украине неуместно
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что неуместно сравнивать два набора идей по мирному урегулированию на Украине, ранее предложенные председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Вряд ли, думаем, уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем [КНР] Си [Цзиньпином], и тот, о котором говорил сейчас президент [Белоруссии Александр] Лукашенко", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие. Он также заявил, что нужно начать переговоры без предварительных условий прямо сейчас.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев