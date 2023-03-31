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31 марта, 10:12

В Кремле высказались о мирных планах Си Цзиньпина и Лукашенко по Украине

Песков: Сравнивать мирные планы Си Цзиньпина и Лукашенко по Украине неуместно

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что неуместно сравнивать два набора идей по мирному урегулированию на Украине, ранее предложенные председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Вряд ли, думаем, уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем [КНР] Си [Цзиньпином], и тот, о котором говорил сейчас президент [Белоруссии Александр] Лукашенко", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие. Он также заявил, что нужно начать переговоры без предварительных условий прямо сейчас.

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Наталья Исакова
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