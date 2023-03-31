Кремль сообщил о нереализуемых пунктах мирного плана Китая
Песков рассказал о нереализуемых пунктах мирного плана Китая по урегулированию на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мирный план Китая по урегулированию на Украине не поставлен на паузу, но ряд его положений не реализуем из-за неспособности Киева ослушаться своих западных кураторов.
"[Мирный план] не то что поставлен на паузу. Там же есть определённые положения, которые, скажем так, не реализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров", — объяснил представитель Кремля. По его словам, эти командиры сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы конфликт продолжался.
Ранее Китай представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже оценил предложения Пекина. А Зеленский назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. Путин считает, что инициатива Китая может быть взята за основу урегулирования.
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