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31 марта, 10:09

Кремль сообщил о нереализуемых пунктах мирного плана Китая

Песков рассказал о нереализуемых пунктах мирного плана Китая по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мирный план Китая по урегулированию на Украине не поставлен на паузу, но ряд его положений не реализуем из-за неспособности Киева ослушаться своих западных кураторов.

"[Мирный план] не то что поставлен на паузу. Там же есть определённые положения, которые, скажем так, не реализуемы в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров", — объяснил представитель Кремля. По его словам, эти командиры сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы конфликт продолжался.

Зеленский посетовал, что Китай не ответил на его "мирный план"

Зеленский посетовал, что Китай не ответил на его "мирный план"

Ранее Китай представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже оценил предложения Пекина. А Зеленский назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. Путин считает, что инициатива Китая может быть взята за основу урегулирования.

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Андрей Бражников
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