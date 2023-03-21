Зеленский посетовал, что Китай не ответил на его "мирный план"
Зеленский: Китай не дал ответ на предложение присоединиться к "мирному плану" Украины
Власти Китая пока не дали ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому на его предложение присоединиться к киевскому "мирному плану". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передаёт Reuters.
"Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ", — сказал Зеленский.
Президент Украины предложил свой "мирный план" на саммите G20, он состоит из 10 пунктов. В МИД РФ затем заявили, что идея Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН лишь пиар-акция Вашингтона.
Зато сам Пекин 24 февраля этого года представил китайский план по мирному урегулированию украинского конфликта, призвав Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В Кремле этот план одобрили, лидеры двух стран обсуждали его на переговорах в Москве.
Офис президента Украины