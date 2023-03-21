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21 марта, 19:59

Зеленский посетовал, что Китай не ответил на его "мирный план"

Зеленский: Китай не дал ответ на предложение присоединиться к "мирному плану" Украины

Власти Китая пока не дали ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому на его предложение присоединиться к киевскому "мирному плану". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передаёт Reuters.


"Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ", — сказал Зеленский.

Президент Украины предложил свой "мирный план" на саммите G20, он состоит из 10 пунктов. В МИД РФ затем заявили, что идея Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН лишь пиар-акция Вашингтона.

Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине

Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине

Зато сам Пекин 24 февраля этого года представил китайский план по мирному урегулированию украинского конфликта, призвав Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В Кремле этот план одобрили, лидеры двух стран обсуждали его на переговорах в Москве.

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Офис президента Украины

Анатолий Симоненко
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