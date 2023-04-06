Патриарх Кирилл назначил главного военного священника РПЦ в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввёл должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудниках других силовых структур в зоне проведения СВО. Согласно указу, им назначен протоиерей Димитрий Василенков, который был награждён двумя орденами Мужества.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих ВС России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Кроме того, прежний председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела. Исполняющим обязанности главы отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.