Россия сочла недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Молчание Секретариата ООН относительно ситуации вокруг Киево-Печерской лавры является абсолютно недопустимым. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Официальный представитель [генсека ООН Стефан] Дюжаррик, будучи опытным сотрудником секретариата, занимающим эту должность уже второй раз, сказал, что у него нет информации относительно того, что происходит с Киево-Печерской лаврой", — сказала она.