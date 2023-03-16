Россия сочла недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
Захарова: Россия считает недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
Молчание Секретариата ООН относительно ситуации вокруг Киево-Печерской лавры является абсолютно недопустимым. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Официальный представитель [генсека ООН Стефан] Дюжаррик, будучи опытным сотрудником секретариата, занимающим эту должность уже второй раз, сказал, что у него нет информации относительно того, что происходит с Киево-Печерской лаврой", — сказала она.
Кроме того, она выразила сомнение, что до Секретариата ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, не работают компьютеры и отключены телефоны и телевизоры. По мнению Захаровой, Киевские власти вполне способны применить силу, чтобы выдворить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.
Напомним, до 29 марта монахов УПЦ обязали покинуть помещения Киево-Печерской лавры. Митрополит Павел назвал это "началом апокалипсиса", а патриарх Кирилл — "чудовищным деянием". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, кризис может спровоцировать братоубийственную войну. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился в связи с этим в ООН и ОБСЕ, а официальный представитель министерства Мария Захарова пообещала поднять данный вопрос на Генассамблее организации.
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