Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 23:13

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва в петербургском кафе.

"В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжёлом состоянии", — цитирует патриарха сайт Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ отметил, что россияне в это непростое "время испытаний" должны сплотиться воедино перед лицом угрозы террористов, которые хотят разделить и запугать общество. Он подчеркнул, что подобные намерения созвучны "отцу лжи", который руководит действиями безбожников, в том числе пытающихся захватить сердце святой Руси — Киево-Печерскую лавру — и убивающих мирных граждан в российских регионах.

Задержана девушка, которая принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским

Задержана девушка, которая принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально информация не подтверждена.

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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