Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва в петербургском кафе.

"В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжёлом состоянии", — цитирует патриарха сайт Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ отметил, что россияне в это непростое "время испытаний" должны сплотиться воедино перед лицом угрозы террористов, которые хотят разделить и запугать общество. Он подчеркнул, что подобные намерения созвучны "отцу лжи", который руководит действиями безбожников, в том числе пытающихся захватить сердце святой Руси — Киево-Печерскую лавру — и убивающих мирных граждан в российских регионах.