Самолёт с Благодатным огнём из храма Гроба Господня вылетел в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с Благодатным огнём из храма Гроба Господня в Иерусалиме вылетела в Россию. Лампады доставят из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву в ночь с субботы на воскресенье.

Спецрейс прибудет в столичный аэропорт Внуково-3, где его встретят представители различных епархий Русской православной церкви. Они отвезут огонь в более чем 50 городов России.