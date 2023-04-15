КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 15:51

Самолёт с Благодатным огнём из храма Гроба Господня вылетел в Москву

<p>Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Обложка © ТАСС / Иван Батырев</p>

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Обложка © ТАСС / Иван Батырев

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с Благодатным огнём из храма Гроба Господня в Иерусалиме вылетела в Россию. Лампады доставят из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву в ночь с субботы на воскресенье.

Спецрейс прибудет в столичный аэропорт Внуково-3, где его встретят представители различных епархий Русской православной церкви. Они отвезут огонь в более чем 50 городов России.

Святыню доставят и в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лампады получат и 11 храмов столицы. Ранее был опубликован их список.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Андрей Бражников
  • Новости
  • пасха
  • Иерусалим
  • Религия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров