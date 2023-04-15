Самолёт с Благодатным огнём из храма Гроба Господня вылетел в Москву
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Обложка © ТАСС / Иван Батырев
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с Благодатным огнём из храма Гроба Господня в Иерусалиме вылетела в Россию. Лампады доставят из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву в ночь с субботы на воскресенье.
Спецрейс прибудет в столичный аэропорт Внуково-3, где его встретят представители различных епархий Русской православной церкви. Они отвезут огонь в более чем 50 городов России.
Святыню доставят и в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лампады получат и 11 храмов столицы. Ранее был опубликован их список.