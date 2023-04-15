Опубликован список храмов Москвы, куда из Иерусалима доставят Благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в 12 храмов Москвы, в том числе в храм Христа Спасителя. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного, который традиционно организует миссию по доставке огня в Россию.

"Делегация фонда доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнём будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады", — сообщили в пресс-службе фонда.

Огонь также можно будет возжечь начиная с 01:00–01:30 в следующих храмах:

Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Спартаковская, 15;

Храм Великомученицы Варвары, ул. Варварка, 2;

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Литовский б-р, д.7а;

Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, Каширское шоссе, 61а; Храм Всех Святых на Соколе, Москва, Ленинградский просп., 73А;

Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине, Пятницкое ш., 5;

Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, Строгинский б-р, 20;

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, Парк победы 3Б;

Храм святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе. Патриаршее подворье, Можайское ш., 56, стр. 1;

Храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, Шереметьевская ул., 33;

Храм святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Московском, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда. Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.