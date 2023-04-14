Религиовед и священник ответили, в чём секрет Благодатного огня

Благодатный огонь символизирует воскресение Иисуса Христа, причём считается, что это нерукотворный свет. В канун Пасхи от него зажигают свечи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. Однако в чём секрет Благодатного огня, никто не знает. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак.

"Есть ли вообще этот секрет? Научно обоснованный опыт поставить там нельзя. Его можно было бы зафиксировать, если бы там были учёные, лаборатории. Дело в том, что туда (в Кувуклию. — Прим. Лайфа) естественно, никого не пропускают. Людей раздевают догола, накидывают им облачения, чтобы они ничего не проносили. <...> Отрицать этот феномен тоже нельзя — появляется же откуда-то огонь", — отметил он.

А священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко рассказал об опыте коллеги, который два года прожил в Израиле. Спикер подчеркнул, что его знакомый хоть и маловерующий человек, но всё же присутствовал на схождении Благодатного огня. Мужчина остался под впечатлением от того, что почувствовал. Он утверждал, что огонь в первые минуты после того, как загорается, не обжигает.

"Надо к этому относиться с почтением и благоговением. Но не следует это чудо воспринимать как главный корень нашей веры", — заключил священник.