Священник развеял жуткий миф о последствиях несхождения Благодатного огня

Несхождение Благодатного огня не связано с концом света. Об этом рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. По его словам, нет церковного учения о связи этого огня с апокалипсисом.

"Нет утверждённого церковным сознанием учения о том, что схождение или несхождение Благодатного огня как-то коррелирует с началом или не началом конца света. Это всё-таки относится к пространству частных богословских мнений, которые не имеют общецерковного подтверждения", — сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

Каждый год Благодатный огонь сходит накануне праздника Воскресения Христова в Кувуклии. Это часовня внутри иерусалимского храма Гроба Господня. По легенде, на этом месте был распят, погребён и воскрес Иисус Христос. Некоторые верующие считают, что, если огонь не сойдёт, это признак конца света. Однако священнослужитель опроверг это заблуждение.

"Мы не знаем из истории, когда было письменно засвидетельствовано, что Благодатный огонь не сходил, включая хорошо известную историю, когда этот огонь сходил вне Кувуклии", — добавил Великанов.

Он указал, что символизм Благодатного огня не в том, что он был зажжён в Иерусалиме, а в том, что в Иерусалиме воскрес Христос. Именно на этом важно концентрировать внимание, а не на магическом действии, считает протоиерей.