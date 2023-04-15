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15 апреля, 12:04

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

<p>Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фото © SHOT

Благодатный огонь сошёл в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео © SHOT

На церемонию в храме в этом году собралось более двух тысяч паломников из разных стран мира при вместимости храма в 10 тысяч человек, давки не было.

Что категорически нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го, а что можно и даже нужно

Что категорически нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го, а что можно и даже нужно

Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного по традиции доставит частичку огня в Москву. Ранее был опубликован список храмов Москвы, куда его привезут.

Андрей Бражников
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