Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фото © SHOT
Благодатный огонь сошёл в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео © SHOT
На церемонию в храме в этом году собралось более двух тысяч паломников из разных стран мира при вместимости храма в 10 тысяч человек, давки не было.
Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного по традиции доставит частичку огня в Москву. Ранее был опубликован список храмов Москвы, куда его привезут.