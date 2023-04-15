Благодатный огонь сошёл в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео © SHOT

На церемонию в храме в этом году собралось более двух тысяч паломников из разных стран мира при вместимости храма в 10 тысяч человек, давки не было.