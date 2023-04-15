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15 апреля, 05:00
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Что категорически нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го, а что можно и даже нужно

Великая суббота — один из самых важных дней в православной вере, ведь именно в это время верующие готовятся к празднованию Пасхи. Но есть и некоторые вещи, которые категорически запрещено делать 15 апреля.

В Великую (или Страстную) субботу православные готовятся к Пасхе и вспоминают историю погребения, сошествия в мир мёртвых и воскресения Иисуса Христа. Но, как и любой религиозный праздник, Страстная суббота 15 апреля 2023 года имеет свои правила, и к ней нужно готовиться заранее.

Что значит праздник Великая суббота?

В Великую субботу исполнились все пророчества Ветхого Завета о пришествии в мир Спасителя. В тот день Христос спустился в ад, чтобы вывести оттуда всех ветхозаветных праведников. Тогда люди ещё не знали о Воскресении, но оно уже произошло!

Страстная суббота 15 апреля: история праздника

Великая суббота — день, который предшествует Пасхе, Воскресения Христова. Он также известен как Тихая суббота, или Красильная суббота. Название связано с тем, что это финальный день Страстной недели, которая была последней в жизни Иисуса Христа на земле. В Страстную пятницу Иисуса распяли, а в субботу тело его поместили в гробницу.

В чём суть праздника Великая суббота. Фото © mpda.ru

В чём суть праздника Великая суббота. Фото © mpda.ru

Что нужно делать в Страстную субботу 15 апреля

Чтобы правильно провести праздник, есть наставления, как себя вести и что делать в Великую субботу 15 апреля 2023 года:

  1. Нужно сходить в церковь на богослужение, которое проходит на протяжении всего дня.
  2. Приготовить блюда на пасхальный стол и покрасить яйца.
  3. Попросить прощения у тех, с кем в ссоре.
  4. Совершать бескорыстные поступки и оказывать помощь, если она требуется.
  5. Провести время с семьёй. Великая суббота — это день, когда можно уединиться с близкими и пообщаться на духовные темы.
Приметы на 15 апреля в Страстную субботу. Фото © Shutterstock

Приметы на 15 апреля в Страстную субботу. Фото © Shutterstock

Народные приметы в день Великой субботы 15 апреля

Великая Суббота — один из важных православных праздников, который в 2023 году выпал на 15 апреля. Это середина весны, так что верующие активно замечали и примечали всё вокруг. Так и родились народные приметы:

  1. Например, если лёд ещё не сошёл, то это признак плохой рыбалки весной.
  2. Если лёд тонет, значит, год будет тяжёлым.
  3. Если каркают вороны — скоро будет ненастье.
  4. Плохую погоду стоить ждать, если увидели в небе стаи галок.
  5. А если услышали воркование голубей, то скоро можно ждать потепления.
Что категорически нельзя делать в Великую субботу. Фото © Shutterstock

Что категорически нельзя делать в Великую субботу. Фото © Shutterstock

Что нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го

В Великую субботу есть несколько вещей, которые не рекомендуется делать. Ниже описали несколько их них:

  1. Не стоит устраивать шумные вечеринки или посещать рестораны, клубы. Это скорбный день, когда вспоминают события погребения Господа, так что развлечения не должны интересовать верующих.
  2. Нельзя в этот день ругаться и выяснять отношения. Запрещено много смеяться.
  3. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  4. Важно помнить, что в этот день нельзя давать в долг в том случае, если просят довольно крупную сумму денег.
  5. Не нужно заниматься тяжёлым трудом, ходить в парикмахерскую, салоны красоты. Всё это следует сделать в Чистый четверг.
  6. Запрещено употреблять алкоголь, а также мясо, рыбу и молочные продукты.
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Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Сергей Трофимов
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