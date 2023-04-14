Почему мужчин возбуждают полные женщины — 5 неожиданных причин

Стандарты красоты изменчивы, и сегодня все боготворят Ким Кардашьян с её тонкой талией и большой попой. Можно ли отчасти назвать её пышкой? К тому же по телеку крутят рекламу с худыми красавицами, прививая вкус на женщин именно с такими формами, а иногда и их отсутствием. Но прелесть в разнообразии. Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы, так говорится? Возможно, кто-то грешит на свои пышные формы, но они точно придутся кому-то по вкусу. Рассмотрим пять неожиданных причин, почему мужчины обожают полных женщин.

1. Любовь к себе и уверенность

Мужчины любят женщин, которые уделяют время и внимание своему телу. Полные женщины, как правило, заботятся о своём внешнем виде и душевном равновесии больше худышек. Пышки не стесняются своих форм и демонстрируют свою уверенность в себе, что очень привлекает мужчин.

5 неочевидных причин, почему мужчины любят женщин с пышными формами. Фото © Shutterstock

2. Чувственность

По мнению мужчин, женщины с пышными формами обычно обладают высокой степенью чувственности, что делает их особенно притягательными. Интересно, что такое мнение может быть связано с тем, что партнёры подсознательно ассоциируют полноту с женственностью и нежностью, материнством.

3. Надёжность

Полные женщины обычно ассоциируются с уютом и надёжностью. Мужчинам намного проще чувствовать себя более комфортно рядом с пышками, ведь они создают спокойную атмосферу гармонии и любви вокруг себя. Да и дома всегда вкусно пахнет!

Почему мужчины любят женщин с пышными формами? Фото © Shutterstock

4. Хорошее чувство юмора

Считается, что девушки-пышки всегда хорошо шутят, а мужчины это очень сильно любят и ценят. Провести ночь с красоткой, которая ещё и в нужный момент может пошутить, — ну кто от такого откажется! Вот парни и не отказываются. Двойное удовольствие, ведь юмор помогает людям справляться со стрессом и конфликтами, а ещё улучшает психическое здоровье.

Почему полные женщины возбуждают мужчин. Фото © Getty Images / Westend61

5. Страсть

Последняя, но не менее важная причина, — это страсть. Полные женщины очень страстные, и они умеют наслаждаться своей жизнью по полной. Это особенно привлекательно для мужчин, ищущих партнёршу, которая будет разделять их страсть к жизни. Как ни парадоксально, но чаще закомплексованы и не уверены в себе именно худышки. Что отражается и в сексе.