Какие жесты используют девушки, чтобы намекнуть на желание секса с мужчиной

Какой мужчина не мечтает о том, чтобы девушка проявила к нему внимание? Но что, если интерес — не просто дружба или уважение, а настоящее сексуальное желание? Большинство барышень не будут прямо говорить о стремлении к близости с понравившимся ухажёром, но могут использовать определённые намёки…

Намёк на секс от женщины № 1: Прикосновения

Девушки обычно не прикасаются к мужчинам, когда те им безразличны. Если дама снова и снова касается собеседника, это может быть явным намёком на желание более интимных отношений. Особенно если старается подстроить всё под случайность: мимолётно погладила по руке, облокотилась на плечо. Помните, что, почувствовав к себе прикосновения, не стоит делать преждевременных выводов — понаблюдайте за барышней. Если она снова ищет удобный момент прикоснуться или делает это открыто, это явный признак интереса со стороны девушки.

Как понять, что девушка хочет переспать с мужчиной? Фото © Shutterstock

Намёк на секс от женщины № 2: Взгляд

Глаза девушки могут многое рассказать о её настроении и желаниях. Если она смотрит, не отводя взгляда, это тоже может быть намёком на желание секса с её стороны. Хотя, конечно, существуют и другие причины, по которым человек может смотреть на другого долго и не отводя глаз. Например, это может быть проявление интереса к внешности или сказанным словам собеседника. Однако если к взгляду добавятся и другие намёки, которые мы рассмотрим ниже, то вывод о желании секса будет верным. Так на что ещё стоит обратить внимание?

Намёк на секс от женщины № 3: Мимика

Как женщины намекают мужчинам, что хотят секса? Фото © Shutterstock

Мимика — это ещё один язык тела, который может рассказать, что женщина чувствует. Если она улыбается, когда говорит с мужчиной, смотрит на него с интересом и её лицо выражает спокойную радость, — это хороший знак. Также стоит обратить внимание на мимику в тех моментах. Например, когда дамочка общается с другими людьми. Если она всё ещё улыбается, смотря в сторону одного мужчины, то тут без чувств не обошлось…

Намёк на секс от женщины № 4: Разговоры

Девушки могут и словами намекнуть на свои желания. Например, могут говорить о сексе, флиртовать, задавать вопросы о личной жизни мужчины. Если барышня начинает разговор на эту тему, почему бы её не поддержать? Кто знает, чем закончится такая беседа. Но даже ведя "грязные" разговорчики, стоит помнить, что слова — не действия. Есть девушки, которые просто любят говорить на подобные темы без какого-либо конкретного намерения. Поэтому, чтобы правильно понимать намёки, стоит наблюдать за контекстом и за реакцией женщины в ответ на свои слова.

Как понять, что девушка тебя хочет. Фото © Shutterstock

Намёк на секс от женщины № 5: Приглашение

Если девушка приглашает к себе домой или на прогулку, это может быть явным намёком на её желание сблизиться с мужчиной. Она могла бы пригласить кого-то другого, но пригласила конкретно вас. Однако стоит быть осторожным и не делать поспешных выводов — приглашение может быть просто проявлением дружеских чувств и не обязательно указывать на желание интимных отношений.