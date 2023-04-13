10 фото болгарских перцев, глядя на которые у вас глаза на лоб полезут

Казалось бы, ну что может быть интересного В ПЕРЦАХ!? Но мать-природа подготовила нам кучу сюрпризов и здесь. Собрали 10 кадров, которые удивят вас — сто процентов!