10 фото болгарских перцев, глядя на которые у вас глаза на лоб полезут
Казалось бы, ну что может быть интересного В ПЕРЦАХ!? Но мать-природа подготовила нам кучу сюрпризов и здесь. Собрали 10 кадров, которые удивят вас — сто процентов!
"Этот перец выглядит так, будто вызывает меня на кулачный бой в 1820 году", — skatermario3.
Фото © Reddit / skatermario3
"Нарезала перец, как вдруг один посмотрел на меня и начал улыбаться", — Jaemius.
Фото © Reddit / Jaemius
"У этого перчика вырос поросячий хвостик", — droo46.
Фото © Reddit / droo46
"Трёхцветный перец!" — newtoredditguy1.
Фото © Reddit / newtoredditguy1
"Этот перец доволен жизнью", — Imogene2011.
Фото © Reddit / Imogene2011
"Моя невеста нашла маленький болгарский перчик в большом болгарском перце", — Kogapunk.
Фото © Reddit / Kogapunk
"Кажется, мой перец не может решить, какого цвета ему быть", — draxniel.
Фото © Reddit / draxniel
"Вырастил перец, который выглядит как крепко сжатый кулак", — designgrl.
Фото © Reddit / designgrl
"Чистил перец, и из этого получилась какая-то улитка", — irishsurname1.
Фото © Reddit / irishsurname1
"Этот перчик выглядит как миниатюрная тыковка", — AlecTheRiver.
Фото © Reddit / AlecTheRiver
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Reddit / Imogene2011, newtoredditguy1