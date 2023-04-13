КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 12:00

10 фото болгарских перцев, глядя на которые у вас глаза на лоб полезут

Казалось бы, ну что может быть интересного В ПЕРЦАХ!? Но мать-природа подготовила нам кучу сюрпризов и здесь. Собрали 10 кадров, которые удивят вас — сто процентов!

"Этот перец выглядит так, будто вызывает меня на кулачный бой в 1820 году", — skatermario3.

Фото © Reddit / skatermario3

Фото © Reddit / skatermario3

"Нарезала перец, как вдруг один посмотрел на меня и начал улыбаться", — Jaemius.

Фото © Reddit / Jaemius

Фото © Reddit / Jaemius

"У этого перчика вырос поросячий хвостик", — droo46.

Фото © Reddit / droo46

Фото © Reddit / droo46

"Трёхцветный перец!" newtoredditguy1.

Фото © Reddit / newtoredditguy1

Фото © Reddit / newtoredditguy1

"Этот перец доволен жизнью", — Imogene2011.

Фото © Reddit / Imogene2011

Фото © Reddit / Imogene2011

"Моя невеста нашла маленький болгарский перчик в большом болгарском перце", — Kogapunk.

Фото © Reddit / Kogapunk

Фото © Reddit / Kogapunk

"Кажется, мой перец не может решить, какого цвета ему быть", — draxniel.

Фото © Reddit / draxniel

Фото © Reddit / draxniel

"Вырастил перец, который выглядит как крепко сжатый кулак", — designgrl.

Фото © Reddit / designgrl

Фото © Reddit / designgrl

"Чистил перец, и из этого получилась какая-то улитка", — irishsurname1.

Фото © Reddit / irishsurname1

Фото © Reddit / irishsurname1

"Этот перчик выглядит как миниатюрная тыковка", — AlecTheRiver.

Фото © Reddit / AlecTheRiver

Фото © Reddit / AlecTheRiver

5 растений для вашего огорода, которые окажутся в разы полезнее банальных овощей

5 растений для вашего огорода, которые окажутся в разы полезнее банальных овощей

Обложка ©

Reddit / Imogene2011, newtoredditguy1

Сергей Трофимов
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