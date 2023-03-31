5 растений для вашего огорода, которые окажутся в разы полезнее банальных овощей

Многие из нас используют драгоценные сотки участка под грядки с овощами, без которых не представить ни один огород. Но все забывают о том, что помимо определённой базы существуют ещё сотни растений, которые принесут больше пользы, чем банальные огурцы. В подборке ниже рассказываем как раз о таких.

Растения сада и огорода — лаванда

Растения, которые не только украсят ваш сад, но и принесут пользу для здоровья. Фото © Freepik.com / wirestock

Лаванда — это прекрасный полукустарник, известный своим приятным ароматом. Но её ещё используют в кулинарии и медицине. Растение содержит определённые эфирные масла, которые обладают успокаивающими свойствами, улучшают качество сна и помогают снять стресс. Помимо этого лаванда также известна и антибактериальными свойствами, что делает её незаменимым ингредиентом в косметических средствах.

Растения огорода — розмарин

Розмарин — это ароматный кустарник, листья которого можно использовать в кулинарии и медицине. Он содержит множество полезных веществ, таких как карнозол и карнозоловая кислота. Они защищают клетки от повреждений. Помимо этого розмарин также может помочь улучшить память и концентрацию.

Растения сада — мята

Растения в огороде, которые принесут пользу здоровью. Фото © Freepik / ArthurHidden

Быстрорастущее растение, которое часто используют в кулинарии, медицине и косметике. Мята содержит ментол, который поможет освежить дыхание и снять головную боль. Есть мнение, что если регулярно вдыхать аромат этого растения, то уменьшатся симптомы депрессии.

Растения сада и огорода — чабрец

Чабрец — это кустарник, его листья можно использовать в готовке и медицине. Он содержит множество полезных веществ, таких как флавоноиды и терпены, которые имеют антибактериальное и противовоспалительное действие. Чабрец также может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.

Полезные растения сада — ромашка

Топ-5 полезных растений в огороде. Ромашка. Фото © Freepik / ninjason1

Красивые и ароматные цветы можно использовать в кулинарии, косметике и медицине. Ромашка содержит флавоноиды и кумарины — успокаивающее и противовоспалительное действие обеспечено. Кроме того, бутоны и листья этого растения можно использовать в косметологических процедурах для улучшения состояния кожи и волос.