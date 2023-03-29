Счастье дачника: 6 первоцветов, которые распустятся и порадуют своей красотой раньше всех

Крокусы

Крокусы в парке Москвы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Крокусы — это небольшие луковичные растения, которые цветут ранней весной, обычно в марте и апреле. Они выглядят очень эффектно, быстро разрастаются и после цветения формируют множество побегов с цветками, напоминающими по форме подснежники, но с более крупными бутонами.

Уход довольно простой. Важно регулярно поливать растения в течение всего периода их роста и цветения. Также необходимо удалять засохшие цветы, чтобы способствовать развитию новых почек и луковиц. После цветения крокусы продолжают расти и запасают полезные вещества, поэтому необходимо обеспечить им хорошее питание. Для этого можно использовать удобрения, содержащие фосфор и калий.

Крокусы могут также прекрасно расти в контейнерах и горшках, особенно если у вас мало места на участке. В этом случае луковицы следует высаживать на глубину около пяти-семи сантиметров. Чтобы защитить растения от заморозков, можно контейнеры с ними хранить в тёплом помещении, пока не наступит время высадки в открытый грунт.

Гиацинты

Поле гиацинтов. Фото © Freepik / wirestock

Гиацинты — это красивые растения, которые цветут весной и могут стать настоящим украшением сада. Они часто используются для создания ярких композиций на клумбах и в цветочных горшках. Гиацинты зацветают в апреле или мае, в зависимости от условий выращивания и сорта.

После того как цветение закончится, цветонос нужно удалить, а листья оставить, пока не увянут естественным образом. Это позволит луковицам получить достаточно питательных веществ для следующего года, они могут оставаться в почве на протяжении нескольких лет при условии правильного ухода.

Нарциссы

Белые и жёлтые нарциссы — это красивое решение для клумбы первоцветов. Они рано распускаются и приятно пахнут. Эти цветы часто сочетают с тюльпанами, хорошо они уживаются и с другими растениями. Зацветают с ранней весны до мая — в зависимости от сорта.

Для посадки нарциссов необходимо выбрать участок с хорошим дренажем, так как растения не любят застоя влаги в корнях. Потом необходимо регулярно удалять засохшие цветы и оставлять стебли до полного отмирания. В конце сезона луковицы можно выкопать, высушить и сохранить до следующего года.

Ирисы

Ирисы. Фото © Shutterstock

Ирисы станут ярким акцентом в саду и украсят любой цветник. Их можно разместить по краям клумбы и вдоль дорожек. Садоводы рекомендуют высаживать эти цветы группами — так они выглядят эффектнее.

Ирисы обычно сажают в грунт в начале осени или весной. Необходимо убедиться, что корневища направлены вниз при посадке. Для растений важно обеспечить достаточное количество солнечного света, хорошую вентиляцию и умеренный полив. Цвести ирисы начинают в конце весны или в начале лета, в зависимости от сорта. Красотой бутонов порадуют дачников от двух до шести недель.

Тюльпаны

Тюльпаны. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Тюльпаны — это очень популярные весенние цветы, которые можно легко вырастить в саду. Но важно помнить, что они не любят затопленные участки. Выберите место для посадки, где будет достаточно солнца, а земля хорошо дренирована. Не переусердствуйте с поливом, чтобы не залить корни. После цветения можно срезать стебли на высоте 10–15 сантиметров от земли — это позволит растениям не тратить энергию на создание семян. Не оставляйте луковицы тюльпанов в земле после цветения, так как они могут подвергнуться гниению. Выкопайте их, как только пожелтеет две трети листьев.

Тюльпаны хорошо сочетаются с нарциссами, мускари, пролесками, гиацинтами и другими весенними цветами. Однако не стоит высаживать их рядом с деревьями, так как корни растений могут мешать росту и конкурировать друг с другом за воду и питательные вещества.

Примула весенняя

Примула весенняя. Фото © Freepik

Примула весенняя цветёт в начале весны, где-то с апреля и до мая. Сажать её лучше в садовую почву с добавлением компоста или перегноя. Растение предпочитает полутень, поэтому его можно разместить рядом с кустарниками или садовыми деревьями. Но цветок можно выращивать и на солнце, если он будет получать достаточно влаги.