Нейросеть снова нарисовала города России в образе людей, но уже из Подмосковья

Когда впервые нейросеть сгенерировала города России в облике людей, то это был фурор. Пользователи Сети восхитились невероятной красотой и колоритом получившихся изображений, все люди на которых отличались возрастом, нравом, одеждой и даже взглядом.

Города России глазами нейросети: Дмитров и Балашиха. Фото © Vk.com / Кир Sol

Получившийся результат также вдохновил новаторов из Интернета попробовать создать своими руками продолжение. Городов России много. Нейросети Midjourney рисовать не перерисовать. Чтобы собрать новые изображения одной тематики, Кир Sol решил поэкспериментировать с Подмосковьем.

Люберцы и Химки: российские города, нарисованные нейросетью Midjourney. Фото © Vk.com / Кир Sol

И только посмотрите, как нейросеть Midjourney красиво нарисовала одни из самых крупных городов Московской области. Хотим поделиться с вами образами Дмитрова, Балашихи, Люберец, Химок, Мытищ, Королёва, Ногинска и Подольска в облике людей.

Как Midjourney видит города России: Мытищи и Королёв. Фото © Vk.com / Кир Sol

Кажется, рассматривать сгенерированные нейросетью изображения можно целый день — столько деталей на этих картинках. Интересно было бы узнать и сюжет каждого кадра. Почему Midjourney представила города России из Подмосковья именно такими.