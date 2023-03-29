Нейросеть снова нарисовала города России в образе людей, но уже из Подмосковья
Midjourney снова попросили превратить в людей города России. Но выбрали на этот раз Подмосковье. И вот какие образы, пропитанные русской историей и настроением, получились.
Когда впервые нейросеть сгенерировала города России в облике людей, то это был фурор. Пользователи Сети восхитились невероятной красотой и колоритом получившихся изображений, все люди на которых отличались возрастом, нравом, одеждой и даже взглядом.
Города России глазами нейросети: Дмитров и Балашиха. Фото © Vk.com / Кир Sol
Получившийся результат также вдохновил новаторов из Интернета попробовать создать своими руками продолжение. Городов России много. Нейросети Midjourney рисовать не перерисовать. Чтобы собрать новые изображения одной тематики, Кир Sol решил поэкспериментировать с Подмосковьем.
Люберцы и Химки: российские города, нарисованные нейросетью Midjourney. Фото © Vk.com / Кир Sol
И только посмотрите, как нейросеть Midjourney красиво нарисовала одни из самых крупных городов Московской области. Хотим поделиться с вами образами Дмитрова, Балашихи, Люберец, Химок, Мытищ, Королёва, Ногинска и Подольска в облике людей.
Как Midjourney видит города России: Мытищи и Королёв. Фото © Vk.com / Кир Sol
Кажется, рассматривать сгенерированные нейросетью изображения можно целый день — столько деталей на этих картинках. Интересно было бы узнать и сюжет каждого кадра. Почему Midjourney представила города России из Подмосковья именно такими.
Города России глазами нейросети: Ногинск и Подольск. Фото © Vk.com / Кир Sol
С помощью нейросети Midjourney теперь можно воплощать в жизнь любые смелые фантазии: смешных и толстеньких животных, представлять, в квартирах с каким дизайном жили бы знаменитости прошлого века или как бы выглядели обновлённые "Трое из Простоквашино". Интересно, какие работы от творческих личностей нам ещё предстоит увидеть.
Лучшее из Интернета
10 фото питомцев, которые спят в таких странных позах, что не рассмеяться просто невозможно
сегодня в 12:00
10 фото котиков, которые до смерти боятся купаться, и в их глазах можно увидеть мольбы о помощи
вчера в 09:00
10 фото питомцев, которые больше похожи на произведения искусства, и с этим никто не поспорит
27 марта, 08:30
Vk.com / Кир Sol