Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 12:24

Опубликован райдер и названа минимальная сумма за выступление Ани Лорак на корпоративе

Mash: Выступление певицы Ани Лорак на корпоративе стоит минимум 45 тысяч евро

<p>Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Выступление украинской певицы Ани Лорак на корпоративе стоит минимум 45 тысяч евро (3,725 миллиона рублей). Об этом сообщает Mash. Телеграм-канал опубликовал райдер артистки.

  • Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash

Райдер Ани Лорак. Фото © Telegram / Mash

1 / 5

В райдер входит оплата самолёта на 20–25 пассажиров для команды из 15 человек, два билета в бизнес-класс, ПЦР-тесты и страховка за счёт заказчика, "молчаливый водитель с абсолютным знанием маршрутов передвижения и вариантов объездов пробок", бутылка элитного коньяка, различная еда и напитки, 15–17 роз в вазе, охрана, суточные 300 долларов лично для Лорак, 100 и 50 долларов для членов коллектива.

Синдром двух стульев: Как певица Лорак металась между Россией и Украиной, и чем это закончилось

Синдром двух стульев: Как певица Лорак металась между Россией и Украиной, и чем это закончилось

Ранее Лайф писал о том, что мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО. Спустя какое-то время сама певица прервала молчание и заявила, что продолжит выступать в России, поскольку её родная страна, Украина, начала давить на неё ещё в 2014 году. Позже стало известно, что концерт украинской певицы решили отменить и в Ростове-на-Дону. Кроме того, общественники потребовали признать певицу иноагентом.

Никита Никонов
  • Новости
  • Ани Лорак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров