Опубликован райдер и названа минимальная сумма за выступление Ани Лорак на корпоративе

В райдер входит оплата самолёта на 20–25 пассажиров для команды из 15 человек, два билета в бизнес-класс, ПЦР-тесты и страховка за счёт заказчика, "молчаливый водитель с абсолютным знанием маршрутов передвижения и вариантов объездов пробок", бутылка элитного коньяка, различная еда и напитки, 15–17 роз в вазе, охрана, суточные 300 долларов лично для Лорак, 100 и 50 долларов для членов коллектива.