Опубликован райдер и названа минимальная сумма за выступление Ани Лорак на корпоративе
Mash: Выступление певицы Ани Лорак на корпоративе стоит минимум 45 тысяч евро
Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Выступление украинской певицы Ани Лорак на корпоративе стоит минимум 45 тысяч евро (3,725 миллиона рублей). Об этом сообщает Mash. Телеграм-канал опубликовал райдер артистки.
В райдер входит оплата самолёта на 20–25 пассажиров для команды из 15 человек, два билета в бизнес-класс, ПЦР-тесты и страховка за счёт заказчика, "молчаливый водитель с абсолютным знанием маршрутов передвижения и вариантов объездов пробок", бутылка элитного коньяка, различная еда и напитки, 15–17 роз в вазе, охрана, суточные 300 долларов лично для Лорак, 100 и 50 долларов для членов коллектива.
Ранее Лайф писал о том, что мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО. Спустя какое-то время сама певица прервала молчание и заявила, что продолжит выступать в России, поскольку её родная страна, Украина, начала давить на неё ещё в 2014 году. Позже стало известно, что концерт украинской певицы решили отменить и в Ростове-на-Дону. Кроме того, общественники потребовали признать певицу иноагентом.