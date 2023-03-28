Как певица Лорак металась между Россией и Украиной, и чем это закончилось Оглавление Российский взлёт Ани Лорак Крах карьеры Лорак на Украине У певицы Ани Лорак не получилось усидеть на двух стульях: поддержать Украину и зарабатывать в России. Общественники просят Генпрокуратуру РФ признать её иноагентом. 117811 117811 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak, © Shutterstock

44-летняя украинская певица Каролина Куек (так на самом деле зовут Ани Лорак) доигралась. После разгоревшегося скандала, что артистка собиралась передать часть доходов от выступлений на нужды ВСУ, её концерты в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону решили отменить.

Первым с инициативой отмены выступил мэр Краснодара Евгений Наумов: "Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. ... Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы". Организаторы уже пообещали вернуть деньги купившим билеты российским зрителям.

Ани Лорак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Следом появилась информация, что отменён концерт Ани Лорак в Ростове-на-Дону. По данным телеграм-канала SHOT, общественники попросили Генпрокуратуру признать певицу иноагентом.

Певица поняла, чем это ей грозит, и стала оправдываться в своём инстаграме*, что, мол, я не оказывала военной помощи Украине, но могу это сделать "в рамках гуманитарной миссии" и, вообще, глубоко дорожу и российскими, и украинскими поклонниками, и "своей глобальной аудиторией". Однако вряд ли ей кто-то поверит.

Российский взлёт Ани Лорак

После украинского майдана 2014 года Ани Лорак уехала в Россию, где смогла построить артистическую карьеру и заработать хорошие деньги. Местная публика приняла её тепло, а ряд российских музыкантов, в том числе и Филипп Киркоров, оказывали ей покровительство. Уже в сентябре 2015 года она вместе с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу — открыла в Москве фирму "Ани Лорак продакшн".

Ани Лорак и её бывший муж — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Дела шли успешно, компания давала прибыль в десятки миллионов рублей. За 2019 год, например, супруги заработали более 44 млн. Кроме этого, в той же сфере — деятельности в области исполнительных искусств — Лорак работала как ИП. По слухам, её гонорары исчислялись шестизначными суммами.

© СПАРК-Интерфакс

В 2019 году она рассталась с мужем, по слухам, из-за его многочисленных измен. Финансово певицу подкосил ковидный 2020 год — Лорак осталась без концертов. В итоге совместное с мужем предприятие "Ани Лорак продакшн" перестало приносить прибыль и закрылось в октябре прошлого года.

Несмотря на это, Лорак активно зарабатывала в России. В 2021–2022 годах здесь выходили её новые песни и клипы. Артистка много гастролировала, а буквально за несколько дней до начала СВО с одним из российских рэперов выпустила новую песню.

Крах карьеры Лорак на Украине

В отношениях с Налчаджиоглу Лорак была ещё с середины "нулевых". Ради неё в 2006 году бизнесмен перебрался на Украину. Вскоре здесь у четы Куек-Налчаджиоглу уже был отлаженный бизнес. Муж певицы начал с открытия пляжного комплекса Biruza Beach Club, расположенного в окрестностях Киева. Позже у него появился ресторан турецкой кухни The Lounge & Mangal.

Ани Лорак в интерьерах своего ресторана в Киеве. 2009 год. Фото © VK/Ресторан Angel lounge

Ещё один ресторан-бар — Angel lounge — открылся в самом центре украинской столицы — на улице Шота Руставелли. Владельцем заведения стала сама Ани Лорак. По слухам, на семейный бизнес артистка взяла крупный кредит в одном из украинских банков — 500 тыс. долларов.

Сценическую деятельность на Украине Лорак тоже не бросала: в Киеве существовал украинский клон "Ани Лорак продакшн" с уставным капиталом в 10 тыс. долларов. Так же, как и в России, параллельно артистка работала как ИП, согласно местному аналогу ОКВЭД, она занималась концертной и театральной деятельностью.

Впрочем, на родине её карьера с 2014 года неуклонно шла на спад. Уже тогда она подвергалась многочисленным нападкам за то, что живёт и выступает в России, снимает в своих клипах российских актёров и никак не комментирует события в Донбассе и Крыму.

Лорак продолжала зарабатывать в России, за что в Незалежной к певице прочно прикрепилось клеймо предательницы. В соцсетях на неё постоянно сыплются проклятья и угрозы со стороны соотечественников. На днях украинское информагентство УНИАН сообщило, что Ани Лорак попала в некий местный "реестр госпредателей из-за молчаливой поддержки войны на Украине".

К 2020 году она лишилась своего бара в Киеве, украинская фирма "Ани Лорак продакшн" обанкротилась, а ИП, судя по местному аналогу ЕГРЮЛ, закрылся с многочисленными долгами.

Похоже, всё, что там осталось у неё в собственности, — это квартира в Шевченковском районе Киева на бывшей улице Артёма, переименованной новой властью в улицу Сечевых стрельцов — украинской националистической бригады, служившей Австро-Венгрии.

Ани Лорак и её испанская любовь — Исаак Виджраку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Сейчас Лорак часто проводит время за границей. Выяснилось, что у неё новый мужчина — испанец африканского происхождения 46-летний Исаак Виджраку. Известно, что он преподаёт йогу и различные духовные практики.

Может ли Лорак зарабатывать в России? 0 Нет, она будет финансировать Украину. Может, но пусть финансово помогает армии России и жителям Донбасса. Она должна определиться, с кем она. Иначе пусть едет на Запад.

Авторы Евгений Кузнецов