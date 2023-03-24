За что миллионеру-политтехнологу Кацу грозит до 10 лет колонии Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца* по делу о фейках об Армии России. Он сбежал за границу и пока ему есть на что жить - его заработок оценивают в десятки миллионов. 23 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © Youtube / Max_Katz

38-летний оппозиционер Максим Кац* обвиняется по второй части статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ) Ходатайство об аресте Каца поступило судье Басманного райсуда Москвы Наталии Дударь 23 марта и в этот же день было удовлетворено. Теперь политтехнологу грозит до 10 лет колонии. 9 марта его объявили в международный розыск.

Сам блогер уже успел прокомментировать это решение, заявив, что рад попаданию в "такой редкий клуб". В его планах вернуться в Россию сразу, как это станет возможным.

Неприятности настигли блогера вскоре после начала СВО: уже в июле 2022 года Минюст России внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов.

После этого, в декабре того же года, Хорошёвский суд Москвы назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей за неисполнение требований к иноагентам. Кац стал первым, кого коснулись санкции по новому закону.

Максим Кац. Фото © ТАСС / Петров Иван

Все эти скандалы вокруг оппозиционера в прошлом году привели к падению доходов. Согласно результатам исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), по итогам 2022 года его заработок упал на 24% и составил 72,7 млн рублей. Правда, исследователи оговариваются, что считали только видимые рекламные размещения у блогеров на Youtube, в Instagram* и Telegram, то есть спонсорские выпуски или тот же продакт-плейсмент авторами работы не учитывались.

Сам Кац, похоже, чувствовал, что к нему придут силовики, и в начала 2022 года отправился на ПМЖ в Израиль, в город Гиватаим. С тех пор свою пропаганду против России он ведёт оттуда. Блогер уехал не один, а с супругой — 33-летней Екатериной Патюлиной. А в мае прошлого года у них родилась дочь.

Максим Кац и его супруга Екатерина Патюлина с ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz

До того как примкнуть к либеральной оппозиции, Максим Кац примерил множество апмплуа. В "нулевых" Каца хорошо знали как профессионального картёжника — в 2007 году ему удалось стать чемпионом России по спортивному покеру. Кроме этого он торговал игральными автоматами и арбузами. Занимался фотографией, держал фирму по предоставлению услуг телефонной связи, вёл риелторскую деятельность. Практически все эти проекты свернулись к началу нового десятилетия.

Похоже, тогда Кац сообразил, что протестная деятельность может принести бОльшие дивиденды и вместе со своим другом Ильёй Варламовым*, которого так же признали иноагентом, занялся противодействием столичным стройкам. Уже в марте 2012 года он стал муниципальным депутатом, а в 2013 году занял должность заместителя руководителя избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Там он занимался установкой «кубов» и организацией встреч с избирателями.

Максим Кац, Алексей Навальный и Илья Варламов в 2012 году. Фото © sarmetro.livejournal.com

По итогам выборов Каца высоко оценил тогдашний соратник основателя ФБК* (Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента), Леонид Волков, позже сбежавший из России. Спустя три года с ним у Каца случилась история в лучших традициях любовных романов: оба якобы не поделили Екатерину Патюлину. В 2016 году девушка предпочла более молодого Каца, обвинив при этом Волкова в сексуальных домогательствах. После этого подающий надежды политик вылетел из числа команды Навального.

Смогут ли российские силовики задержать Каца? 0 Если у него гражданство Израиля, его не выдадут Рано или поздно он приедет в Россию Его объявили в международный розыск, он где-то попадётся

* Признан иноагентом. ** Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России

Авторы Евгений Кузнецов