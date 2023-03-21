Как живёт блогерша Митрошина, зарабатывающая 140 млн за час После блогерши Лерчек, обвиняемой в налоговой афере на 130 млн рублей, Следственный комитет возбудил аналогичное дело против её коллеги — Александры Митрошиной. Что известно об этой инфоцыганке? 21 марта, 15:43 Блогер Александра Митрошина. Коллаж © LIFE. Фото © VK / alexandramitroshina_vk, © Shutterstock

В чём обвиняют блогершу

— У меня произошёл ребрендинг, как вы видите, я в платье в виде денег, потому что именно так выглядит человек, который за час сделал 140 млн, — как сообщает телеграм-канал Mash, так хвастается со сцены на одном из своих семинаров блогерша Александра Митрошина. Судя по всему, она выступает в ОАЭ, куда перебралась в прошлом году.

А в России 28-летнюю блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 миллионов. Ей грозит до трёх лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физического лица).

Схема ухода, как полагают следователи, в точности повторяет финансовые "манёвры" Чекалиной: льготное налогообложение применяется на доходы до 150 миллионов рублей, однако, по версии силовиков, Митрошина зарабатывала больше и "раскидывала" излишки по своим родным и знакомым. Однако, в отличие от Лерчек, блогерша пока остаётся недоступной для российских следователей. Весной 2022 года Митрошина уехала из России в ОАЭ. Там, по слухам, за 300 тысяч долларов она приобрела квартиру и занималась вопросами получения статуса резидента.

Обыски в квартире Митрошиной на Большой Дмитровке. Видео © T.me / Следственный комитет России

Официально Митрошина переехала в Дубай из-за несогласия с проведением СВО, но по странному совпадению в то же время к ней на сумму 200 миллионов рублей возникли претензии у столичной налоговой. Тогда блогерша обещала выплатить задолженность, но подалась за границу.

Митрошина известна как оппозиционер, гражданская активистка, феминистка и активный "навальнист". Свои соцсети девушка энергично использовала как площадку для агитации за Навального, модерации протестов против событий в Донбассе, воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, в Интернете её обвиняют в том, что она собирала персональные данные российских силовиков, охранявших порядок на оппозиционных митингах.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Как зарабатывает Митрошина

Блогерством 28-летняя выпускница журфака МГУ и ВШЭ занялась в 2013 году и к настоящему времени её инстаграм* насчитывает более 4 млн подписчиков. К концу 2021 года Митрошина вошла в топ самых высокооплачиваемых блогеров: стоимость рекламы в её соцсетях достигала миллиона рублей. На тот момент больше было только у рэпера Моргенштерна**. Музыкант брал до 2 млн за рекламу в своих сториз.

Митрошина зарабатывает на типичном инфоцыганстве — продаже курсов личностного роста. По данным телеграм-канала SHOT, билет стоит от 5 до 110 тысяч рублей.

Успех блогерши пытаются повторить многие её подписчицы. Лайф обнаружил в запрещённой соцсети десятки страниц, повторяющих контент Митрошиной как под копирку. Их авторы внимательно следят за трансляциями инстаграм-дивы, посвящёнными развитию собственного бренда, участвуют в платных марафонах и тренингах. Активно комментируют новые откровения и нахваливают курсы.

Афиша предстоящего мероприятия Александры Митрошиной. Фото © Pro-yavis.ru

На днях блогерша проведёт для своих фанатов новое мероприятие. Оно состоится в Дубае и называется "Про***". Билет обойдётся в 32 тысячи рублей, а если хочется пообщаться с Митрошиной лично, придётся раскошелиться уже на 110 тысяч. К этой сумме нужно прибавить расходы на перелёт и проживание в ОАЭ.

Не брезгует девушка и ставшим хрестоматийным для инфоцыган обыкновенным попрошайничеством.









Недавно она попросила у подписчиков 700 тысяч рублей на браслет от ювелирного дома Tiffany. Его стоимость, правда, составляла "всего" 350 тысяч, но блогерша заверила, что ещё 50% от его стоимости должны пойти на уплату каких-то налогов и поэтому ей "не хватает денег". Фанаты незамедлительно начали отправлять ей донаты.

Кроме люксовых безделушек Митрошина тратит деньги своих подписчиков на дорогие поездки и аренду самолётов. В конце прошлого года блогерша заказала джет до Дубая за 2,3 млн рублей. Об этом она хвасталась в своих соцсетях.

Несмотря на то что ещё до 2021–2022 годов Митрошина имела доли в рекламном агентстве и интернет-магазине, свою блогерскую деятельность она вела как ИП. Долгое время правоохранительные органы не обращали внимания на подобных коммерсантов, но, как показал пример Лерчек, за маленькими ИП стоят миллиарды рублей.

На что тратит деньги блогерша

Похоже, заработанные деньги Митрошина предпочитает вкладывать в недвижимость. Кроме дубайской жилплощади Лайф нашёл сразу несколько объектов в Москве.

Свою первую квартиру девушка приобрела в Бутове — в одной из высоток ЖК на улице Поляны. Здесь ей принадлежит квартира площадью в 61 квадратный метр, и на рынке жильё схожей площади оценивается примерно в 15 млн рублей. Кстати, на странице Митрошиной в "Инстаграме"* можно увидеть рекламные снимки, сделанные на фоне её дома. А соседкой девушки по странному совпадению стала тёща Юрия Дудя** — Ирина Бонева. Она занимает почти стометровую квартиру парой этажей ниже.

Митрошина на фоне своего дома в Южном Бутове. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Инстаблогер владеет апартаментами в "Москве-Сити" стоимостью 40–70 млн рублей, а также элитной недвижимостью на Большой Дмитровке — это сразу за Большим театром в шаговой доступности от Кремля. Здесь девушке принадлежит 111 квадратов в только что реконструированном / построенном заново ЖК для толстосумов. Квартиры той же площади с ремонтом здесь стоят от 350 млн рублей. Впрочем, обустроить жилище здесь Митрошина ещё не успела. Приехавшие с обыском оперативники увидели лишь ремонт и стройматериалы.

* Соцсеть признана экстремистской. ** Признан иноагентом.

Александра Митрошина. Фото © VK / alexandramitroshina_vk Нужно ли обязать блогеров вкладывать свои лёгкие деньги в экономику России? 0 Блогерам нужно давать налоговые льготы, если они построят завод или ферму Нужно ввести мораторий на вывод доходов блогеров за границу Если блогер исправно платит налоги, то это тоже развитие экономики

Авторы Евгений Кузнецов