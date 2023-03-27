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27 марта, 10:46

Концерт Ани Лорак отменили ещё в одном городе, а саму певицу потребовали признать иноагентом

Концерт украинской певицы Ани Лорак после скандала отменили в Ростове-на-Дону

<p>Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Вслед за Краснодаром концерт украинской певицы Ани Лорак решили отменить в Ростове-на-Дону. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, общественники направили в Генпрокуратуру РФ обращение с требованием признать Лорак иноагентом. Также известно, что сорваться может ещё один концерт артистки — в Воронеже. Вместе с тем на май у Лорак запланированы выступления в Узбекистане и Казахстане. В российской столице ближайший концерт певицы должен состояться в сентябре.

Напомним, ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по спецоперации на Украине. Выступление было запланировано на сегодня, 27 марта. После этого артистка прервала молчание и заявила, что продолжит выступать в России, назвав её родной страной.

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Максим Плетнёв
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