Концерт Ани Лорак отменили ещё в одном городе, а саму певицу потребовали признать иноагентом

По его данным, общественники направили в Генпрокуратуру РФ обращение с требованием признать Лорак иноагентом. Также известно, что сорваться может ещё один концерт артистки — в Воронеже. Вместе с тем на май у Лорак запланированы выступления в Узбекистане и Казахстане. В российской столице ближайший концерт певицы должен состояться в сентябре.