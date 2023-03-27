В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе, намеченные на апрель
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Концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, которые были запланированы на апрель, не состоятся. В Сети перед этим появились сообщения о том, что исполнитель якобы вновь планирует гастроли по РФ, в том числе в сибирских городах, однако организаторы выступлений эту информацию опровергли.
"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", — сказали РИА "Новости" в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступления артиста, запланированные на 26 и 30 апреля.
Информацию о возможном концерте Меладзе 27 апреля в Кемерове также опровергли. Представители "Титов-арены" в Барнауле заявили, что никакого шоу не планируется, поскольку Меладзе — "запрещённый артист". Изначально выступление было намечено на 29 апреля.
Ранее сообщалось, что концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок. До этого коллектив объявил о переносе своих концертов в трёх других российских городах: Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.