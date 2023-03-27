В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе, намеченные на апрель

Концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, которые были запланированы на апрель, не состоятся. В Сети перед этим появились сообщения о том, что исполнитель якобы вновь планирует гастроли по РФ, в том числе в сибирских городах, однако организаторы выступлений эту информацию опровергли.