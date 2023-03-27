"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 10:03

В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе, намеченные на апрель

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, которые были запланированы на апрель, не состоятся. В Сети перед этим появились сообщения о том, что исполнитель якобы вновь планирует гастроли по РФ, в том числе в сибирских городах, однако организаторы выступлений эту информацию опровергли.

"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", — сказали РИА "Новости" в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступления артиста, запланированные на 26 и 30 апреля.

Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

Информацию о возможном концерте Меладзе 27 апреля в Кемерове также опровергли. Представители "Титов-арены" в Барнауле заявили, что никакого шоу не планируется, поскольку Меладзе — "запрещённый артист". Изначально выступление было намечено на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок. До этого коллектив объявил о переносе своих концертов в трёх других российских городах: Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

Иван Косицын
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров